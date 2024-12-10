Cepillo para alfombras
Deja también como nuevas las fibras de las alfombras: el cepillo para alfombras de fácil colocación en la boquilla para suelos EasyFix. Idóneo para la limpieza con vapor de alfombras.
El cepillo para alfombras y la boquilla para suelos EasyFix forman el equipo perfecto para limpiar con vapor las alfombras. La boquilla para suelos EasyFix se introduce y extrae de forma sencilla y cómoda en el cepillo para alfombras, sin necesidad de agacharse. De ese modo, las alfombras se renuevan con comodidad y rapidez gracias a la fuerza del vapor y las fibras se vuelven a enderezar.
Características y ventajas
Apto para la boquilla para suelos EasyFix
- Limpieza sencilla con vapor de las alfombras.
La boquilla para suelos EasyFix se introduce en el cepillo para alfombras y se extrae con facilidad
- Para un manejo cómodo sin necesidad de agacharse.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|357 x 178 x 46
Campos de aplicación
- Alfombras y moquetas
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