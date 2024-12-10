Cepillo para detalles
El pequeño y potente cepillo para detalles para la limpiadora portátil elimina la suciedad de lugares de difícil acceso. Puede montarse directamente en la pistola de la hidrolimpiadora.
El cepillo para detalles combina el efecto de un chorro de agua en abanico y el efecto de limpieza mecánica de las cerdas para limpiar a fondo las zonas de difícil acceso y en ángulo, por ejemplo, en la bicicleta. La suciedad se disuelve y se elimina directamente. Puesto que el agua solo se utiliza cuando se acciona el gatillo del equipo, su consumo se puede ajustar de forma muy eficiente y según las necesidades particulares. Esto sirve, a su vez, para cuidar la batería. El cepillo se monta directamente en la pistola. El cabezal de cepillos puede sustituirse en caso necesario. El cepillo para detalles es compatible con todas las limpiadoras portátiles OC 3.
Características y ventajas
Filigrana, pero eficaz cepillo para detallesElimina a fondo los depósitos de suciedad incluso en lugares de difícil acceso.
Cabezal de cepillos desmontableFácil reequipamiento para una limpieza higiénica en cualquier momento.
Se puede montar en la pistolaManejo con una sola mano para una mayor flexibilidad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|200 x 35 x 48
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.