Cepillo para detalles

El pequeño y potente cepillo para detalles para la limpiadora portátil elimina la suciedad de lugares de difícil acceso. Puede montarse directamente en la pistola de la hidrolimpiadora.

El cepillo para detalles combina el efecto de un chorro de agua en abanico y el efecto de limpieza mecánica de las cerdas para limpiar a fondo las zonas de difícil acceso y en ángulo, por ejemplo, en la bicicleta. La suciedad se disuelve y se elimina directamente. Puesto que el agua solo se utiliza cuando se acciona el gatillo del equipo, su consumo se puede ajustar de forma muy eficiente y según las necesidades particulares. Esto sirve, a su vez, para cuidar la batería. El cepillo se monta directamente en la pistola. El cabezal de cepillos puede sustituirse en caso necesario. El cepillo para detalles es compatible con todas las limpiadoras portátiles OC 3.

Características y ventajas
Cepillo para detalles: Filigrana, pero eficaz cepillo para detalles
Filigrana, pero eficaz cepillo para detalles
Elimina a fondo los depósitos de suciedad incluso en lugares de difícil acceso.
Cepillo para detalles: Cabezal de cepillos desmontable
Cabezal de cepillos desmontable
Fácil reequipamiento para una limpieza higiénica en cualquier momento.
Cepillo para detalles: Se puede montar en la pistola
Se puede montar en la pistola
Manejo con una sola mano para una mayor flexibilidad.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 200 x 35 x 48
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Bicicletas
  • Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
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