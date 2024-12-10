Cepillo para fregado

El cepillo para fregado versátil para la limpiadora portátil elimina la suciedad más incrustada rápidamente y a fondo. Puede montarse directamente en la pistola de la hidrolimpiadora.

El cepillo para fregado es ideal para desprender y eliminar rápidamente la suciedad más resistente, como una película pegajosa de polen en los muebles de jardín o suciedad incrustada. Su combinación de chorro a presión y cerdas garantiza también un efecto de limpieza especialmente potente, incluso para una limpieza rápida. Los campos de aplicación pueden ser, por ejemplo, muebles de jardín, bicicletas y otro equipamiento de actividades al aire libre. El cepillo se monta directamente en la pistola. Con su perfil antideslizante y su forma ergonómica, el cepillo se adapta cómodamente a la mano para un trabajo seguro y sin fatiga. Puesto que el agua solo se utiliza cuando se acciona el gatillo del equipo, el consumo de agua se puede ajustar de forma muy eficiente y según las necesidades particulares. Esto sirve, a su vez, para cuidar la batería. El cepillo para fregado es compatible con todas las limpiadoras portátiles OC 3.

Características y ventajas
Cepillo para fregado: Cerdas estables y chorro de presión eficaz
Cerdas estables y chorro de presión eficaz
Elimina con potencia y en profundidad incluso la suciedad más incrustada. La suciedad se desprende y se elimina directamente.
Cepillo para fregado: Forma ergonómica con perfil antideslizante
Forma ergonómica con perfil antideslizante
Gran comodidad y facilidad de agarre para trabajar con seguridad y sin fatiga. Su bajo peso permite trabajar cómodamente.
Cepillo para fregado: Se puede montar en la pistola
Se puede montar en la pistola
Manejo con una sola mano para una mayor flexibilidad.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,2
Peso (con embalaje) (kg) 0,3
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 169 x 53 x 21
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Bicicletas
  • Muebles de jardín/terraza/balcón
  • Zapatos / calzado de senderismo
  • Cochecito para niños / silla de paseo
  • Juguetes / coches para niños / bicicletas infantiles
  • Tienda de campaña / equipamiento de acampada
  • Jardineras