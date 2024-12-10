Cepillo para juntas XXL
Limpieza eficaz y sin esfuerzo de las juntas, sin ningún tipo de producto químico. El cepillo para juntas XXL, con su articulación flexible, es la solución perfecta para limpiar una gran variedad de juntas de baldosas.
El cepillo para juntas XXL es un accesorio especialmente útil para la limpieza con vapor. Gracias a este cepillo, el fregado de las juntas de las baldosas de cemento, que solía llevar mucho tiempo, ahora es un juego de niños. El cepillo puede fijarse fácilmente a los tubos de prolongación para poder utilizarlo cómodamente de pie. La articulación flexible del cepillo permite utilizarlo cómodamente tanto en el suelo como en las paredes. El vapor se distribuye rápida y uniformemente sobre el cepillo y llega incluso a lugares que, de otro modo, serían difíciles de alcanzar. El tamaño del cepillo para juntas y la disposición en hilera de las cerdas se han concebido para poder limpiar la mayor superficie en el menor tiempo posible. Para una limpieza más rápida y sencilla, sin productos químicos. Si las cerdas se desgastan, se puede sustituir fácilmente toda la tira de cepillos.
Características y ventajas
Disposición de las cerdasLa disposición en hilera de las cerdas permite una limpieza precisa y eficaz de las juntas. El cepillo para juntas XXL limpia las juntas de forma rápida y eficaz y recoge la suciedad incluso en las zonas más profundas. Las juntas del baño y la cocina quedan como nuevas.
Articulación móvilLa articulación flexible del cepillo para juntas XXL garantiza una limpieza fácil y sin esfuerzo de las juntas desde diferentes posiciones y ángulos. El uso de nuestra limpiadora de vapor junto con los tubos de prolongación es muy cómodo en comparación con la limpieza manual de las juntas. Todo puede hacerse cómodamente de pie.
Material de las cerdas de gran calidadLarga vida útil gracias a sus cerdas de muy bajo desgaste. Para la aplicación en juntas de cemento; no aplicable en juntas de silicona.
Tira de cepillos reemplazable
- Cuando las cerdas se desgastan, basta con extraer toda la hilera de cepillos y sustituirla por una nueva.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|156 x 39 x 217
Videos
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
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