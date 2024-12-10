Cepillo para limpiar pieles
Cepillar el pelaje del animal en profundidad: el cepillo de limpieza para pelo elimina la suciedad resistente del pelo.
Con el cepillo de limpieza para pelo puedes sacar muy fácilmente la suciedad resistente del pelo del animal. El suave y cómodo material de goma es flexible y se adapta al animal. Las púas de acero inoxidable con remate redondeado tienen un tacto agradable para el animal. El mango puede adaptarse a los diferentes usuarios.
Características y ventajas
Cepillo de cerdas para animales
- Elimina las suciedades resistentes del pelo del animal.
Púas de acero inoxidable con remate redondeado
- Agradable para la mascota.
Lazo ajustable para la mano
- Adaptable para distintos usuarios.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|131 x 83 x 50
Campos de aplicación
- Mascotas / perros