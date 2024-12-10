En comparación con una limpieza convencional, el cepillo turbo de vapor requiere claramente menos fuerza y limpia el doble de rápido. Es perfecto para todas las tareas de limpieza que normalmente requieren frotar intensamente. La vibración del cepillo potencia el efecto de limpieza del vapor y facilita así en gran medida la limpieza. Incluso en los lugares de difícil acceso, como juntas, esquinas y bordes, la limpieza con el cepillo turbo de vapor de Kärcher es el doble de rápida que con los métodos de limpieza convencionales.