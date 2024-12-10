Cepillos de esponja para pulido de parqué encerado
3 cepillos de esponja para pulido para la enceradora aspiradora FP 303. Especialmente adecuados para conseguir un pulido perfecto de superficies resistentes enceradas, como suelos de parqué encerado.
3 cepillos de esponja para pulido para la enceradora aspiradora FP 303. Para conseguir un pulido perfecto de superficies resistentes enceradas y suelos con acabado al aceite y a la cera, como el parqué. Los cepillos de esponja para pulido para suelos encerados han sido especialmente desarrollados para este ámbito de aplicación y, gracias a sus propiedades de pulido especiales, garantizan un resultado del pulido aún mejor en superficies resistentes enceradas y suelos con acabado al aceite y a la cera. Basta con insertar los cepillos de esponja para pulido en el disco del equipo de pulido, y ¡a empezar!
Características y ventajas
Cepillos de esponja para pulido de microfibra de alta calidad
- Unos resultados de pulido perfectos en suelos de madera encerados y con acabado al aceite y a la cera
- Especialmente desarrollado para pulir suelos de madera encerados y con acabado al aceite y a la cera
- Es posible lavar a máquina a 60 °C.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|3
|Color
|blanco
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|125 x 125 x 10
Campos de aplicación
- Suelos de madera encerados