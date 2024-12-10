DB 160, boquilla turbo para K 5 a K 7

Boquilla turbo con potente boquilla rotativa (chorro concentrado giratorio) para la suciedad especialmente resistente. Ideal para superficies desgastadas o con musgo.

Boquilla turbo con potente boquilla para rotores contra la suciedad más persistente. El chorro giratorio elimina sin esfuerzo la suciedad producida por la intemperie y ayuda a recuperar rápidamente el brillo, por ejemplo, de las superficies enmohecidas o corroídas. Además, la boquilla turbo convence por su gran rendimiento de superficie. Adecuado para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K5-K7.

Características y ventajas
Chorro concentrado rotativo
  • Elimina de forma eficaz incluso la suciedad muy incrustada de las superficies delicadas.
Limpieza potente con alta presión:
  • Limpieza definida de suciedades resistentes.
Conexión de bayoneta
  • Manejo especialmente sencillo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido (kg) 0,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 468 x 51 x 51
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Suciedad resistente
  • Muros de piedra y de jardín
  • Musgo