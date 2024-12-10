Filtro de aspiración con bloqueo antirretorno, básico, 3/4“

Para conectar a las mangueras de aspiración de suministro por metros. El bloqueo anti-retorno reduce la duración hasta el nuevo ciclo de aspiración.Con abrazadera.

Características y ventajas
Bloqueo antirretorno
  • El bloqueo antirretorno impide el retorno del agua transportada y reduce así el tiempo de aspiración.
Para la conexión al material por metro de la manguera de aspiración
  • Para el montaje individual de un accesorio de la manguera de aspiración
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaños Para mangueras de 3/4"
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 40 x 146 x 40
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida de agua de lluvia, fuentes y similares