Filtro de aspiración con bloqueo antirretorno, superior
Robusta construcción de metal y plástico. Para acoplar a las mangueras de aspiración de suministro por metros. El bloqueo anti-retorno reduce la duración hasta el nuevo ciclo de aspiración. Con abrazadera.
Características y ventajas
Realización en plástico o metal
- Los materiales resistentes garantizan una larga vida útil.
Bloqueo antirretorno
- El bloqueo antirretorno impide el retorno del agua transportada y reduce así el tiempo de aspiración.
Para la conexión al material por metro de la manguera de aspiración
- Para el montaje individual de un accesorio de la manguera de aspiración
Set
- Para mangueras de 3/4 y 1 in
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaños
|Apto para mangueras de 3/4" y 1"
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,3
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|47 x 140 x 47
Campos de aplicación
- Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida de agua de lluvia, fuentes y similares