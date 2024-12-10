Como parte del sistema de filtro de 3 niveles con filtro de ciclón, de entrada de aire y filtro HEPA o de esponja, el filtro de entrada de aire filtra las partículas más finas del aire durante la aspiración antes de que el filtro de aire de salida (HEPA 12 o filtro de espuma de aire de salida, según el equipo) lo limpie de nuevo. Recomendamos limpiar periódicamente el filtro de entrada de aire para eliminar el polvo acumulado con la herramienta de limpieza de filtros de Kärcher. Apta para los equipos VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily y VC 7 Cordless yourMax.