Filtro de espuma de aire de salida

El filtro de espuma de aire de salida limpia el aire de salida filtrando las partículas finas de suciedad durante la aspiración. Apto para los equipos VC 4 Cordless myHome y VC 4 Cordless Premium myHome de Kärcher. Recomendamos cambiar el filtro como mínimo una vez al año.

Características y ventajas
Filtro de malla fina
  • Filtra la suciedad fina del aire aspirado.
De fácil sustitución
  • Fácil sustitución del filtro de espuma de aire de salida quitando la carcasa del filtro.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color gris
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 75 x 50 x 50
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Suciedad seca