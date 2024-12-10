Filtro de espuma de aire de salida
El filtro de espuma del aire de salida filtra las partículas finas de suciedad del aire durante la aspiración y se adapta a los equipos VC 4 Cordless myHome y VC 4 Cordless Premium myHome.
El filtro de espuma de aire de salida limpia el aire de salida filtrando las partículas finas de suciedad durante la aspiración. Apto para los equipos VC 4 Cordless myHome y VC 4 Cordless Premium myHome de Kärcher. Recomendamos cambiar el filtro como mínimo una vez al año.
Características y ventajas
Filtro de malla fina
- Filtra la suciedad fina del aire aspirado.
De fácil sustitución
- Fácil sustitución del filtro de espuma de aire de salida quitando la carcasa del filtro.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|gris
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|75 x 50 x 50
Campos de aplicación
- Suciedad seca