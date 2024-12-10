Ayuda para alérgicos e ideal para todas las personas que disfrutan del aire limpio: el filtro de alto rendimiento HEPA (EN 1822:1998) retiene de manera eficaz polen, esporas de hongos, bacterias y las restos de ácaros. El filtro de alto rendimiento garantiza el filtrado eficaz de alérgenos y polvo y garantiza una limpieza perfecta. El aire de soplado que sale del filtro de gran rendimiento está mucho más limpio y renovado que el aire ambiente. Se retiene el 99,9 por ciento de todas las partículas alergénicas de más de 0,3 µm. La solución ideal para personas con necesidades especiales de higiene.