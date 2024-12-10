Filtro previo de bomba para todas las bombas de jardín, las bombas electrónicas para la alimentación de agua del hogar y las centrales de abastecimiento de agua convencionales, especialmente para equipos sin filtro integrado y con un caudal de hasta 4000 l/h. El filtro previo protege la bomba de forma eficaz de las partículas de suciedad gruesa o arena, y de este modo alarga su vida útil. El conector del filtro puede desmontarse y limpiarse. La anchura de malla del filtro fino es de 250 µm (0,25 mm). El filtro previo de bomba es apropiado para todos los tipos de bombas mencionados anteriormente con una rosca de empalme G1 (33,3 mm).