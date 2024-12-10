Juego de rodillos universal amarillo
Juego de rodillos de microfibra Pure!Roll® de dos piezas para una limpieza y conservación cuidadosas de todos los suelos. Sin pelusas, absorbente y resistente. Aptos para lavado a máquina hasta 60 °C.
Limpieza por partida doble: los rodillos universales para las fregadoras de suelos duros EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 y FC 8 de Kärcher permiten limpiar y cuidar con cuidado todo tipo de suelos, incluso el parqué. Los rodillos universales, de gran calidad, no generan pelusas, tienen una gran capacidad de absorción y son extraordinariamente resistentes. Especialmente duraderos: los rodillos Pure!Roll® son aptos para el lavado a máquina a hasta 60 °C.
Características y ventajas
Pure!Roll® con microfibras de alta calidad
- Disolución óptima de la suciedad y alto grado de recogida para limpiar en profundidad todas las superficies duras.
- Lavable a máquina a hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|300 x 60 x 60
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Parqué sellado