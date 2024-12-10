Kit de aspiración, 7 m
Manguera en espiral completa, lista para acoplar, resistente al vacío, con filtro de aspiración y bloqueo antirretorno. Se puede usar también para prolongar el kit de aspiración. Para bombas con acoplamiento de rosca G1 (33,3 mm).
Características y ventajas
Completa manguera en espiral, resistente al vacío y lista para conectar, con filtro de aspiración y bloqueo antirretorno
- Montade cómoda y sencillamente en la bomba para la aspiración de agua
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud (m)
|7
|Diámetro
|3/4″
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1,4
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|500 x 400 x 80
Campos de aplicación
- Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida de agua de lluvia, fuentes y similares