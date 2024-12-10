Kit de boquilla para suelos EasyFix
Con cómodo sistema de cierre de autofijación y paño para suelos universal a juego: el kit de boquilla para suelos EasyFix para limpiadoras de vapor permite cambiar de paño sin tocar la suciedad.
La boquilla para suelos EasyFix para limpiadoras de vapor incluye un paño para suelos universal a juego y ofrece unos resultados de limpieza excelentes en suelos duros sellados, incluso en rincones y bordes. El ingenioso sistema de cierre de autofijación permite fijar el paño para suelos universal de manera sencilla y rápida a la boquilla para suelos: basta con presionar el paño para suelos contra la boquilla para suelos EasyFix y listo. Después de la limpieza es posible retirar el paño para suelos de la boquilla para suelos EasyFix sin contacto con la suciedad: se pisa la pestaña de pie fijada al paño y se retira la boquilla para suelos hacia arriba.
Características y ventajas
Microfibra de alta calidad
- La estructura especial de lazos del paño asegura una recogida óptima de la suciedad y resultados de limpieza en profundidad en todo tipo de superficies duras selladas.
- Lavable a máquina a hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Cómodo sistema de velcro
Paño para suelos con solapa de pie
- Sin contacto con la suciedad durante el cambio de paño: solo hay que pisar la solapa de pie y retirar la boquilla para suelos hacia arriba.
- El campo de aplicación (por ejemplo, separación entre cocina y baño) puede anotarse en un campo de la lengüeta de pie.
Tecnología de láminas innovadora
- Distribución uniforme del vapor gracias a las láminas situadas sobre la superficie de limpieza y sobre el paño para suelos.
Articulación de boquillas flexible
- Limpieza ergonómica y eficaz independientemente de la estatura del usuario.
- Total accesibilidad debajo de los muebles.
El paño para suelos sobresale por todos los lados de la boquilla para suelos
- Para una limpieza sin esfuerzo de esquinas, bordes y otros lugares de difícil acceso.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,3
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,4
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|345 x 115 x 100
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Paredes alicatadas