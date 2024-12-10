Kit de cepillos para juntas
Limpieza de juntas eficaz y sin esfuerzo sin ningún tipo de producto químico: el práctico kit de cepillos para juntas se compone de 4 cerdas negras para juntas y es ideal para la limpieza de juntas de azulejos.
Con el kit de cepillos para juntas se simplifica al máximo la limpieza de, por ejemplo, juntas de azulejos del baño o la cocina. Gracias al perfecto ajuste de las cerdas adaptado a las juntas, se introducen en ellas a todo vapor y garantizan su limpieza absoluta en un instante. Y todo ello sin usar ningún tipo de producto químico.
Características y ventajas
Material de las cerdas de gran calidad
- Eliminación sencilla de la suciedad resistente.
- Gran vida útil gracias al desgaste lento de las cerdas.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|46 x 8 x 58
Campos de aplicación
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)