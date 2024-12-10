Kit de paños de microfibra para la boquilla para suelos EasyFix
Cambio de paño sin tocar la suciedad: los paños para suelos de microfibra EasyFix de gran calidad. Gracias al sistema mediante cierre de autofijación, los paños de microfibra se fijan y retiran de la boquilla para suelos EasyFix de las limpiadoras de vapor de forma sencilla y rápida que permite una limpieza aún más a fondo y sin entrar en contacto con la suciedad.
El kit de paños para suelos de microfibra EasyFix contiene dos paños de gran capacidad y resistencia, fabricados con microfibra de gran calidad, para las boquillas para suelos EasyFix. Para obtener unos excelentes resultados de limpieza e higiene en suelos duros; limpia sin esfuerzo hasta en rincones y bordes. Gracias al sistema de fijación mediante cierre de autofijación, el paño para suelos de microfibra se fija de manera sencilla y rápida a la boquilla para suelos de la limpiadora de vapor: basta con presionar el paño en la boquilla para suelos EasyFix y listo. Después de limpiar, el paño para suelos de microfibra se puede quitar de la boquilla para suelos EasyFix sin tocar la suciedad: para ello, basta con pisar la lengüeta a la que está fijado el paño y levantar la boquilla para suelos.
Características y ventajas
Microfibra de alta calidad
- Disolución óptima de la suciedad y alto grado de recogida para limpiar en profundidad todas las superficies duras.
- Lavable a máquina a hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Cómodo sistema de velcro
- Instalación rápida del paño para suelos en la boquilla para suelos: basta con ejercer presión.
- El paño para suelos no se desliza durante la limpieza.
Paño para suelos con solapa de pie
- Sin contacto con la suciedad durante el cambio de paño: solo hay que pisar la solapa de pie y retirar la boquilla para suelos hacia arriba.
El paño para suelos sobresale por todos los lados de la boquilla para suelos
- Para una limpieza sin esfuerzo de esquinas, bordes y otros lugares de difícil acceso.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|345 x 112 x 18
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Paredes alicatadas