Kit de paños inicial
El kit de paños inicial de alta calidad para la limpieza con vapor contiene 2 paños para suelos universales, una funda abrasiva para la boquilla manual y un paño de pulido.
El kit de paños inicial para una limpieza perfecta en la limpieza con vapor. Los dos paños para suelos con su estructura en bucles especial ofrecen una recogida de suciedad excelente: incluso las esquinas y los bordes quedan impecables sin esfuerzo. La elevada permeabilidad al vapor de los paños para suelos garantiza unos resultados de limpieza excelentes e higiénicos. Pueden fijarse fácil y rápidamente a la boquilla para suelos EasyFix mediante el sistema de cierre de autofijación y retirarse sin entrar en contacto con la suciedad. Con la funda abrasiva para la boquilla manual se pueden retirar sin esfuerzo incluso los residuos resistentes de jabón y cal. Con la ayuda del paño de pulido, los espejos y otras superficies lisas brillan con un nuevo esplendor.
Características y ventajas
Microfibra de alta calidad
- La estructura en bucles especial del tejido de los paños para suelos permite una recogida de suciedad excelente.
- Lavable a máquina a hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Cómodo sistema de velcro
- Instalación rápida del paño para suelos en la boquilla para suelos: basta con ejercer presión.
- El paño para suelos no se desliza durante la limpieza.
Paño para suelos con solapa de pie
- Sin contacto con la suciedad durante el cambio de paño: solo hay que pisar la solapa de pie y retirar la boquilla para suelos hacia arriba.
- El campo de aplicación (por ejemplo, separación entre cocina y baño) puede anotarse en un campo de la lengüeta de pie.
El paño para suelos sobresale por todos los lados de la boquilla para suelos
- Para una limpieza sin esfuerzo de esquinas, bordes y otros lugares de difícil acceso.
Paño de microfibra con efecto abrasivo para la boquilla manual con microfibras abrasivas y blandas
- Solución perfecta para los residuos de cal y jabón gracias a las fibras abrasivas.
Paño de pulido de microfibra de alta calidad
- Resultado del pulido sin marcas.
- Muy buen consumo de agua.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|345 x 115 x 10
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Mamparas de ducha/bañeras
- Lavabos
- Grifería
- Espejos
- Paredes alicatadas