Kit de revestimientos de microfibra para el cepillo redondo de gran tamaño
Dos fundas de microfibra para el cepillo redondo de gran tamaño. Microfibra de alta calidad para conseguir una mayor limpieza y resultados brillantes con el cepillo redondo de gran tamaño.
Para una eliminación y recogida de la suciedad y la grasa aún mejores. Ideal para la suciedad especialmente fuerte y resistente en la cocina y el baño. Incluso la suciedad incrustada de las placas de cocina se puede eliminar sin esfuerzo.
Características y ventajas
Funda de microfibra suave de alta calidad para el cepillo redondo grande
- Ideal para la limpieza cuidadosa de la suciedad especialmente resistente de todas las superficies duras de cocinas y baños.
- Lavable a máquina a hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Microfibra de alta calidad
- Lavable a máquina a 60 °C. No usar suavizante.
Funda de microfibra suave de alta calidad para el cepillo redondo grande
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|90 x 90 x 50
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Superficies de trabajo de la cocina
- Lavabos
- Placas de cocina
- Mamparas de ducha/bañeras
- Frigoríficos (interior/exterior)
- Paredes interiores de armarios, cajones
- Campana extractora
- Acero inoxidable