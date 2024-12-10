Limpiadora de superficies T-Racer T 5
Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras: la limpiadora de superficies T 5 T-Racer. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.
El brazo de rotación Twin Jet de la limpiadora de superficies T 5 T-Racer permite retirar la suciedad de una gran superficie y, por tanto, la limpieza rápida y eficiente de grandes superficies exteriores. Especialmente práctica: La limpiadora de superficies ofrece la posibilidad de adaptar individualmente la distancia de las toberas respecto a la superficie de limpieza. De esta forma se pueden limpiar superficies duras, como piedra u hormigón, y superficies sensibles, como la madera, de forma adaptada a las necesidades. En comparación con la limpieza mediante lanza pulverizadora, con la T 5 T-Racer se puede ahorra aproximadamente la mitad del tiempo. Además, la cubierta protege de las salpicaduras al usuario y el entorno de forma fiable y el llamado efecto aerodeslizador hace que maniobrar resulte muy fácil. Con ayuda del asa ergonómica también se pueden limpiar de forma óptima superficies verticales, como puertas de garaje. Adecuada para limpiadoras de alta presión de las gamas K 2 a K 7.
Características y ventajas
Dos boquillas de chorro plano giratoriasBuen rendimiento de superficie, perfecto para limpiar superficies grandes.
Protección contra salpicadurasLimpieza sin salpicaduras.
Ajuste de alturaLa adaptación de la distancia de las toberas permite la limpieza de distintas superficies. Limpieza de superficies delicadas y resistentes como madera o piedra.
Empuñadura
- Limpieza cómoda de superficies verticales.
Efecto aerodeslizador
- El limpiador de superficies queda suspendido sobre el suelo y garantiza un cómodo trabajo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|708 x 280 x 995
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.