Especificaciones técnicas

Certificado de ensayo¹⁾ Elimina hasta un 99,999 % de los virus¹⁾ y un 99,9 % de las bacterias²⁾ Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito (m²) 30 Potencia calorífica (W) 1300 Longitud del cable (m) 5 Tiempo de calentamiento (min) 0,5 Contenido del depósito (l) 0,2 Tipo de corriente (Ph/V/ Hz ) 1 / 220 - 240 / 50 - 60 Color blanco Peso sin accesorios (kg) 2,1 Peso con embalaje incluido (kg) 3,2 Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 314 x 147 x 1197

¹⁾ En una limpieza puntual con la limpiadora de vapor de Kärcher —es decir, una vaporización durante 30 segundos con una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar—, se puede eliminar el 99,999 % de los virus con envoltura, como los virus gripales (a excepción del virus de la hepatitis B), de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: virus modificado de la viruela vacunoide de Ankara). / ²⁾ En una limpieza con una velocidad de 30 cm/s, una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar, se destruye el 99,99 % de todas las bacterias comunes de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: Enterococcus hirae). / ³⁾ Factor mínimo por el que se prolonga la vida útil del producto, basado en pruebas internas con una dureza del agua de 20°dH y una dureza de carbonatos de 15°dH.