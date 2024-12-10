Manguera de prolongación para SC 1
Con la manguera de prolongación para la SC 1, se pueden limpiar sin problema incluso las zonas de difícil acceso, como esquinas y huecos.
Con la manguera de prolongación SC es posible limpiar sin problema ni esfuerzo incluso las zonas de difícil acceso, como esquinas y huecos. Los otros accesorios, como la boquilla manual, la boquilla de alto rendimiento, etc., pueden conectarse sin más en cualquier momento.
Características y ventajas
Compatibilidad con otros accesorios
- Fijación de accesorios como boquillas manuales, cepillos redondos o boquillas de alto rendimiento a la manguera de prolongación en función de las necesidades.
Manguera de prolongación flexible para trabajar sin esfuerzo
- Para limpiar sin problema zonas de difícil acceso.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,4
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|375 x 51 x 220
Campos de aplicación
- Superficies de trabajo de la cocina
- Desagües
- Lavabos
- Grifería
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
- Baño
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