Cortacésped a batería Kit LMO 36-40 Battery
El cortacésped a batería LMO 36-40 Battery Set con amplio ancho de corte y un espacio depósito colector de hierba para un corte rápido y menos interrupciones. Incluye batería y cargador rápido.
El cortacésped a batería LMO 36-40 Battery Set completa su trabajo con fuerza y potencia. Gracias a su gran anchura de corte combinada con un recipiente colector amplio, el trabajo avanza más rápido y con menos interrupciones. Gracias al sistema de corte 2 en 1, la hierba cortada se puede recoger en el recipiente colector o bien distribuirse por el césped a través del kit de mantillo para que sirva como abono natural. La cuchilla de acero afilada proporciona un resultado de corte limpio sin briznas de hierba hilachosas. La altura de corte se puede ajustar cómodamente en la cubierta de corte en 5 niveles. El mango guía se puede bloquear fácilmente y su ángulo se puede ajustar para garantizar una postura de trabajo erguida. Otras características destacadas son el diseño plegable para ahorrar espacio a la hora de almacenarlo, la empuñadura de espuma de tacto agradable y los interruptores dispuestos a ambos lados para un manejo cómodo, el indicador del nivel de llenado del recipiente colector de hierba, la llave de seguridad como seguro para niños para evitar un arranque involuntario y los peines para césped, que alcanzan el césped incluso cerca de los bordes y lo cortan con precisión. La batería y el cargador rápido se incluyen en el equipo de serie.
Características y ventajas
Corte hasta el borde del céspedLos peines para césped detectan automáticamente incluso la hierba que crece cerca de los bordes.
Gran recipiente colector de hierbaSu gran volumen evita tener que vaciar la cesta a menudo, favoreciendo así un trabajo sin interrupciones. El recipiente colector de tela se puede plegar ocupando el mínimo espacio y guardarse en el cortacésped ahorrando espacio.
Sistema de corte 2 en 1La hierba cortada se acumula de manera eficiente en el recipiente colector mientras se está cortando el césped. Función de mantillo: utilizando el kit para mantillo, la hierba cortada se distribuye por el césped para que sirva como abono natural. Cuchilla de acero afilada para un resultado de corte limpio sin briznas de hierba hilachosas.
Ajuste sencillísimo de la altura de corte
- La altura de corte se puede ajustar de manera centralizada en 5 posiciones diferentes.
Indicador del nivel de llenado
- El indicador del nivel de llenado informa sobre cuándo debe vaciarse el recipiente colector.
Mango guía plegable
- El práctico diseño del mango permite almacenar la máquina ocupando poco espacio.
Concepto de funcionamiento ergonómico
- Cierres rápidos para un bloqueo sencillo. Ángulo modificable para lograr una posición de trabajo erguida.
- Empuñadura de espuma para un agarre seguro y una sensación agradable.
- Los interruptores dispuestos a ambos lados permiten un manejo cómodo.
Llave de seguridad
- Protección para niños que evita un arranque involuntario del cortacésped.
Asa de transporte integrada
- Asa de transporte integrada para transportar la máquina sin esfuerzo.
Plataforma de baterías de 36 V Kärcher Battery Power
- Real Time Technology con display LCD de la batería: autonomía restante, tiempo de carga restante y capacidad de la batería.
- De larga vida útil y potente gracias a las celdas de iones de litio.
- La batería también se puede utilizar en otros equipos de la plataforma de baterías de 36 V Kärcher Battery Power.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 36 V
|Ancho de corte (cm)
|40
|Altura de corte (mm)
|20 - 70
|Ajuste de la altura de corte
|5 posiciones
|Volumen del recipiente colector de hierba (l)
|50
|Número de revoluciones (rpm)
|3550
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|36
|Capacidad (Ah)
|5
|Rendimiento por carga de batería¹⁾ (m²)
|máx. 550 (5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 30 (5 Ah)
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 % (min)
|98 / 138
|Intensidad de salida (A)
|2,5
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|18,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1284 x 459 x 1043
¹⁾ Altura de corte: nivel 5
Scope of supply
- Variante: Batería y cargador incluidos en el equipo
- Batería: batería Battery Power de 36 V / 5,0 Ah (1 unidad)
- Cargador: cargador rápido Battery Power de 36 V (1 unidad)
- Kit triturador
- Recipiente colector de hierba
Equipamiento
- Cuchilla
- Asa de transporte integrada
- Indicador del nivel de llenado
Videos
Campos de aplicación
- Césped
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