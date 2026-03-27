El cortacésped a batería LMO 36-40 Battery Set completa su trabajo con fuerza y potencia. Gracias a su gran anchura de corte combinada con un recipiente colector amplio, el trabajo avanza más rápido y con menos interrupciones. Gracias al sistema de corte 2 en 1, la hierba cortada se puede recoger en el recipiente colector o bien distribuirse por el césped a través del kit de mantillo para que sirva como abono natural. La cuchilla de acero afilada proporciona un resultado de corte limpio sin briznas de hierba hilachosas. La altura de corte se puede ajustar cómodamente en la cubierta de corte en 5 niveles. El mango guía se puede bloquear fácilmente y su ángulo se puede ajustar para garantizar una postura de trabajo erguida. Otras características destacadas son el diseño plegable para ahorrar espacio a la hora de almacenarlo, la empuñadura de espuma de tacto agradable y los interruptores dispuestos a ambos lados para un manejo cómodo, el indicador del nivel de llenado del recipiente colector de hierba, la llave de seguridad como seguro para niños para evitar un arranque involuntario y los peines para césped, que alcanzan el césped incluso cerca de los bordes y lo cortan con precisión. La batería y el cargador rápido se incluyen en el equipo de serie.