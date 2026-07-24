Cortabordes a batería LTR 36-33 Battery Set
La potente herramienta que acaba con las gramíneas y las malas hierbas resistentes: la podadora con funcionamiento por baterías LTR 36-33 Battery regulable de forma gradual, incl. batería y cargador rápido en el kit.
La recortadora a batería LTR 36-33 Battery Set es el no va más de las recortadoras. Su potencia se puede adaptar de forma continua a cualquier campo de aplicación. El corte se realiza con la máxima precisión gracias al hilo de corte girado. Además, el reajuste automático del hilo garantiza la longitud de hilo ideal en todo momento. El diámetro de corte también se puede regular, lo cual permite llegar incluso con más facilidad a esquinas y lugares estrechos. Gracias al asa auxiliar, la recortadora a batería permite trabajar con toda la potencia sin hacerse daño en la espalda y evita heridas involuntarias ocasionadas por flores y árboles con la ayuda del estribo de protección para plantas. En el volumen de suministro se incluye una batería y un cargador rápido.
Características y ventajas
PotenciaLa potente podadora combate también la hierba más alta y la proliferación de maleza resistente.
Sistema de corte eficienteEl hilo de corte llega fácilmente a las esquinas y pasos estrechos del jardín. El hilo girado proporciona un corte preciso y es muy silencioso.
Regulación gradual de la velocidadRegulación de la potencia según las necesidades de cada campo de aplicación.
Práctico ángulo de protección de plantas
- Impide que, al podar, se dañen las plantas a lo largo de parterres floridos y árboles.
Diámetro de corte regulable
- Diámetro de corte adaptable en tres niveles. Ideal para escaleras y lugares estrechos.
Concepto de funcionamiento ergonómico
- El asa auxiliar suave proporciona una sujeción agradable, incluso en trabajos de podado más prolongados.
- Con las prácticas correas para llevar sobre los hombros para trabajar con comodidad y el mínimo esfuerzo.
Prolongación automática del hilo
- Gracias al reajuste automático, siempre se garantiza una longitud perfecta del hilo.
Mango divisible
- Para un transporte ligero y un almacenaje en poco espacio.
Plataforma de baterías de 36 V Kärcher Battery Power
- Real Time Technology con display LCD de la batería: autonomía restante, tiempo de carga restante y capacidad de la batería.
- De larga vida útil y potente gracias a las celdas de iones de litio.
- La batería también se puede utilizar en otros equipos de la plataforma de baterías de 36 V Kärcher Battery Power.
Uso opcional de cuchillas de corte
- Ideal para trabajos especialmente exigentes como la eliminación de malas hierbas.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 36 V
|Diámetro de corte (cm)
|28 - 33
|Herramienta de corte
|Recortadora
|Alimentación del hilo
|automática
|Geometría del hilo
|girado
|Diámetro de hilo (mm)
|2
|Regulación de la velocidad
|sí
|Número de revoluciones (rpm)
|7000
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|36
|Capacidad (Ah)
|2,5
|Rendimiento por carga de batería¹⁾ (m)
|máx. 600 (2,5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 35 (2,5 Ah)
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 % (min)
|48 / 78
|Intensidad de salida (A)
|2,5
|Tensión (conexión de red del cargador) (V)
|100 - 240
|Frecuencia (conexión de red del cargador) (Hz)
|50 - 60
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|2,7
|Peso (con embalaje) (kg)
|5,8
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1485 x 348 x 347
|Observaciones
|¹⁾ Borde del césped
Scope of supply
- Variante: Batería y cargador incluidos en el equipo
- Batería: batería Battery Power de 36 V / 2,5 Ah (1 unidad)
- Cargador: cargador rápido Battery Power de 36 V (1 unidad)
- Correa para el hombro
Equipamiento
- Carrete de hilo
- Estribo de protección para plantas
- Asa adicional
Videos
Campos de aplicación
- Césped
- Bordes de césped
Accesorios
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