La recortadora a batería LTR 36-33 Battery Set es el no va más de las recortadoras. Su potencia se puede adaptar de forma continua a cualquier campo de aplicación. El corte se realiza con la máxima precisión gracias al hilo de corte girado. Además, el reajuste automático del hilo garantiza la longitud de hilo ideal en todo momento. El diámetro de corte también se puede regular, lo cual permite llegar incluso con más facilidad a esquinas y lugares estrechos. Gracias al asa auxiliar, la recortadora a batería permite trabajar con toda la potencia sin hacerse daño en la espalda y evita heridas involuntarias ocasionadas por flores y árboles con la ayuda del estribo de protección para plantas. En el volumen de suministro se incluye una batería y un cargador rápido.