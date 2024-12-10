Paño de microfibra para WV, para interiores
Paño de microfibras para interiores con cinta de sujeción. Junto con la botella pulverizada resulta ideal para una limpieza óptima de todo tipo de superficies lisas.
Gracias al sistema con cintas de sujeción, el limpiacristales de microfibra puede cambiarse y fijarse con facilidad a la botella pulverizadora.
Características y ventajas
Paño de microfibras Indoor
- Para ventanas limpias sin marcas.
Fijación con sistema de cintas de sujeción
- Gracias a la fijación con cintas de sujeción es posible cambiar de forma sencilla y rápida el paño de microfibra.
Apto para kit adicional de botella pulverizadora WV (2.633-129.0)
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|2
|Composición de la fibra textil
|85 % poliéster; 15 % poliamida
|Color
|blanco
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|70 x 275 x 30
Campos de aplicación
- Superficies de ventanas y de cristal
- Baldosas
- Espejos