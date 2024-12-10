Paño de microfibras
Con el paño de microfibras de flojel de alta calidad se pueden secar los objetos de limpieza antes de su almacenaje.
El paño de microfibras de secado rápido es especialmente absorbente y absorbe gran cantidad de humedad y líquido. Es esponjosa y agradable y protege las superficies delicadas. Gracias a su tamaño de 40 × 40 cm, es idónea para secar las bicicletas antes de volverlas a guardar.
Características y ventajas
Paño de microfibras de flojel de alta calidad
- Para el secado de los objetos de limpieza antes de guardarlos.
Microfibra
- Absorbe mucha agua y seca rápido.
Esponjoso
- Protege las superficies.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Composición de la fibra textil
|80 % poliéster, 20 % poliamida
|Color
|antracita
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|400 x 400 x 4
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Zapatos / calzado de senderismo
- Cochecito para niños / silla de paseo
- Juguetes / coches para niños / bicicletas infantiles