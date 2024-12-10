Pistola G 160
Pistola de recambio para las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K2-K7. Para todas las limpiadoras de alta presión, en las cuales la manguera de alta presión se fija a la pistola mediante un clip (sin Quick Connect).
Cambiar la pistola es muy fácil: esta pistola de recambio es adecuada para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K2-K7. Apta para todas las limpiadoras de alta presión, en las cuales la manguera de alta presión se fija por clip o abrazadera de unión a la pistola pulverizadora manual.
Características y ventajas
Pistola de recambio para limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases de K 2 a K 7.
- Cambio sencillo de la pistola.
Conexión de bayoneta
- Posibilita la conexión de todos los accesorios de Kärcher.
Aplicación de detergente a baja presión
- Fácil aplicación del detergente.
- Mejor disolución de la suciedad y limpieza eficaz.
Seguro para niños
- El gatillo de la pistola se bloquea.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|422 x 40 x 181