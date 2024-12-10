Plancha de vapor a presión EasyFinish
Para planchar sin esfuerzo: la plancha de vapor a presión de alta calidad EasyFinish con ajuste fijo de temperatura y suela con revestimiento cerámico para un deslizamiento suave. Con atractivo diseño negro.
Lucir una ropa sin arrugas puede ser así de sencillo: gracias a su cómoda suela de fácil deslizamiento con recubrimiento cerámico, la plancha de vapor a presión de alta calidad EasyFinish se desliza sin esfuerzo sobre el tejido. La presión de vapor se mantiene siempre constante, permitiendo realizar el trabajo de planchado de forma hasta un 50 % más rápida. Pero no solo la presión ahorra tiempo: el ajuste de temperatura óptimo fijo para todos los tejidos evita tanto la engorrosa regulación manual de la temperatura como la clasificación previa de las prendas de ropa. Además, la compacta plancha de vapor destaca por un manejo especialmente sencillo y por su elegante diseño negro.
Características y ventajas
Orificios de vapor repartidos por toda la superficie de planchado
- Emisión de vapor uniforme por toda la superficie.
Ajuste de temperatura óptimo fijo
- Evita el ajuste manual de temperatura al estar preajustada la temperatura óptima para todo tipo de tejidos.
Tamaño compacto
- Para un manejo sencillo y un almacenamiento en poco espacio.
Suela de la plancha con revestimiento cerámico
- Facilita notablemente el deslizamiento de la plancha de vapor.
Distribución uniforme del vapor
- Planchado un 50 % más rápido de la colada.
Función de desconexión automática
- La plancha de vapor a presión se desconecta automáticamente tras cinco minutos para una mayor seguridad y un menor coste energético.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,9
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|258 x 120 x 124
Campos de aplicación
- Prendas que se puedan planchar
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