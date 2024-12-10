Protección contra salpicaduras

Protección contra salpicaduras para boquilla turbo. Protege al usuario con toda fiabilidad de las salpicaduras de agua, sobre todo al limpiar escaleras, bordes y esquinas en exteriores. Para conectar a todas las boquillas turbo de Kärcher (salvo 4.763-184).

Características y ventajas
Protección contra salpicaduras
  • Ideal para la limpieza sin salpicaduras de esquinas y bordes.
Forma compacta
  • Protección fiable del usuario de las salpicaduras de agua, sobre todo al limpiar esquinas y bordes
Excelente potencia
  • Limpieza de superficies resistentes
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color amarillo
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido (kg) 0,4
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 192 x 193 x 176
Equipos compatibles