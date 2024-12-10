Rodillos cepilladores
Con los cabezales de cepillos del juego de rodillos de 2 piezas para la PCL 4 se elimina la suciedad del exterior de manera homogénea y sin dejar restos. Las superficies de madera y los revestimientos de WPC vuelven a resplandecer como nuevos.
Los suelos de las terrazas se deben limpiar regularmente y de forma adecuada para evitar que se acumule la suciedad causada por las condiciones meteorológicas. Los cepillos cilíndricos adicionales diseñados para superficies de madera y revestimientos de WPC permiten eliminar la suciedad del exterior de forma especialmente homogénea y minuciosa. Los 2 cepillos cilíndricos incluidos en el kit son muy fáciles de cambiar y sirven de recambio para los cepillos incluidos en el equipo de serie de la limpiadora de terrazas PCL 4.
Características y ventajas
Limpieza uniforme y en profundidad de superficies de madera y revestimientos de WPC en exteriores con un buen rendimiento en superficie
Material de las cerdas especialmente adaptado a la tarea de limpieza
Perfil de cepillo optimizado para la limpieza de superficies de madera y revestimientos de WPC
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,5
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|134 x 100 x 100
Campos de aplicación
- Terraza
- Balcón
- Superficies de madera
- Capa verde
- Musgo