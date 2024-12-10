Set de adaptador de conexión, Básico
Para acoplar mangueras de agua con acoplamientos de rosca de 1/2"(12,7 mm) a bombas con acoplamientos de rosca de G1"(33,3 mm).
Características y ventajas
Incluye conexión de grifos
- Para conectar rápidamente el acoplamiento a la bomba
Práctico sistema de acoplamiento
- Facilita la conexión de las mangueras a la bomba
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|amarillo
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|79 x 42 x 42
Campos de aplicación
- Riego de jardines con bidones de recogida de agua de lluvia, cisternas o pozos
- Suministro de agua doméstico de aseos y lavadoras.