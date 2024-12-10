T 300 Deck and Driveway Cleaner limpia grandes superficies exteriores de forma rápida y eficaz. El brazo rotativo Twin Jet garantiza la eliminación de la suciedad en superficies grandes, de manera que permite ahorrar aproximadamente la mitad de tiempo en comparación con la limpieza con lanza pulverizadora. Por otra parte, la cubierta protege al usuario y al entorno de las salpicaduras de agua. Con el denominado «efecto aerodeslizador», la T-Racer resulta especialmente fácil de desplazar. T 300 Deck and Driveway Cleaner dispone de un regulador de presión sin escalonamientos para la limpieza tanto de superficies duras (p. ej., piedra u hormigón) como de superficies delicadas (p. ej., madera). T 300 Deck and Driveway Cleaner es ideal para todas las limpiadoras de alta presión de las gamas K 2, K 3, K 4 y K 5. No es compatible con los equipos K 1700, K 1800, K 1900 y K 2000.