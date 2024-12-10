Toalla para mascotas
Toalla especial de microfibra para secar al perro. Absorbe gran cantidad de agua y no permite que se formen olores.
Con la toalla de microfibra de gran calidad puede secarse a los perros y a otras mascotas después de limpiarlos y lavarlos. La microfibra es muy absorbente y por eso resulta idónea para su uso con animales. Después de utilizarla no se forman olores y la toalla se seca rápidamente. Gracias a su tamaño de 100 × 40 cm, también es posible secar a perros grandes y a otros animales de gran tamaño.
Características y ventajas
Toalla especial de microfibra
- Para el secado de la mascota después de su limpieza.
Microfibra
- Absorbe mucha agua y no deja olores desagradables.
Blando
- Agradable para la mascota.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Composición de la fibra textil
|80 % poliéster, 20 % poliamida
|Color
|antracita
|Peso (kg)
|0,3
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1000 x 600 x 5
Campos de aplicación
- Mascotas / perros