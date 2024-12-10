Tobera de suelos seco-húmedo
Boquilla de aspiración para la aspiración de suciedad sólida y líquida. Dos en uno, para una perfecta absorción de suciedad. Fácil adaptación a la suciedad líquida o sólida mediante el interruptor de pie. Para todas las aspiradoras para suciedad sólida y líquida de Kärcher Home & Garden
Tanto si se trata de suciedad seca o húmeda, fina o gruesa, la boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda intercambiable garantiza una recogida de suciedad perfecta y convence por su excelente deslizamiento gracias a los rodillos laterales. Además se adapta de forma fácil y rápida a la suciedad sólida o líquida mediante el interruptor de pedal. Incluye un soporte de reposo para una colocación cómoda y rápida del tubo de aspiración y de la boquilla para suelos en posición de reposo durante las interrupciones del trabajo.
Características y ventajas
Recogida óptima de la suciedad tanto en aspiración de suciedad húmeda como seca gracias a los dos cepillos integrados y a los labios de goma
Adaptación cómoda a cada tipo de suciedad gracias al práctico interruptor de pedal
Esfuerzo mínimo durante la aspiración gracias al excelente deslizamiento que proporcionan los rodillos laterales
Incluye un soporte de reposo para colocar la boquilla para suelos en el equipo.
Apropiada para todas las aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras Home & Garden de Kärcher
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|260 x 70 x 124
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Superficies en casa y el jardín
- Terraza
- Caminos
- Entrada
- Sala de juegos
- Sótano
- Garaje
- Taller
- Reformas
- Líquidos