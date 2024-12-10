VP 180 Vario Power Jet para K 7
Lanza pulverizadora Vario Power para la limpiadora de alta presión de la gama K 7. Regulación sin escalonamiento, desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con un simple giro de la lanza pulverizadora.
Lanza pulverizadora Vario Power: desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con una regulación de la presión de forma gradual con un simple giro de la lanza pulverizadora. Ideal para la limpieza de pequeñas superficies en todo el hogar y el jardín. Por ejemplo, para usos en muros, caminos, vallas o vehículos. Apta para todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de la gama K 7.
Características y ventajas
Reajuste sin escalonamientos
- Ajuste de la presión a cada tarea de limpieza.
Chorro de detergente de baja presión
- Regulación de la presión sin escalonamientos, desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión.
Ahorro de tiempo
- Se puede prescindir de cambiar el tubo pulverizador.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|448 x 47 x 47
Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).
Campos de aplicación
- Vehículos
- Motos y ciclomotores
- Fachada
- Muros de piedra y de jardín
- Caminos
- Vallas
- Superficies en casa y el jardín