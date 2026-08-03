Juego de empalmes, superior

Para acoplar mangueras de agua con acoplamientos de rosca de 3/4"(19 mm) a bombas con acoplamientos de rosca de G1"(33,3 mm). Para un caudal de agua más elevado.

Características y ventajas
Gran diámetro
  • Para un caudal de agua más elevado
Incluye conexión de grifos
  • Para conectar rápidamente el acoplamiento y la bomba
Práctico sistema de acoplamiento
  • Facilita la conexión de las mangueras a la bomba
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color amarillo
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 84 x 59 x 59
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Riego de jardines con bidones de recogida de agua de lluvia, cisternas o pozos
  • Suministro de agua doméstico de aseos y lavadoras.