Juego de paños para boquilla flexible

Los paños para la boquilla manual flexible están fabricados con microfibra de alta calidad, por lo que son ideales para la eliminación y la recogida de suciedad. El sistema de cierre de autofijación facilita el cambio del paño sin entrar en contacto con la suciedad.

Los dos paños incluidos en el kit están fabricados con microfibra de alta calidad y pueden utilizarse para eliminar y recoger la suciedad más persistente en el baño y la cocina. Incluso la suciedad incrustada de las placas de cocina se puede eliminar sin esfuerzo. La cómoda y fiable estructura de cierre de autofijación fija el paño de forma segura a la boquilla manual y también permite sustituirlo rápidamente sin entrar en contacto con la suciedad. 

Características y ventajas
Juego de paños para boquilla flexible: Paño de microfibra de alta calidad
Paño de microfibra de alta calidad
La estructura especial en bucles del paño garantiza una recogida de suciedad excelente y una limpieza exhaustiva. Lavable a máquina a hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Juego de paños para boquilla flexible: Cómodo sistema de velcro
Cómodo sistema de velcro
Para la instalación rápida del paño en la boquilla manual basta con ejercer presión. El paño no se desliza durante la limpieza.
Juego de paños para boquilla flexible: Lengüeta en el paño
Lengüeta en el paño
Sin contacto con la suciedad al sustituir el paño: basta con sujetarlo por la lengüeta y tirar de la boquilla manual hacia arriba.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 170 x 65 x 10
Campos de aplicación
  • Lavabos
  • Paredes alicatadas
  • Superficies de ventanas y de cristal
  • Mamparas de ducha/bañeras
  • Superficies de trabajo de la cocina
  • Placas de cocina
  • Horno
  • Campana extractora