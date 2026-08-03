Kit básico Trimmer Blades
La cuchilla de corte elimina la maleza y el musgo incluso en zonas de difícil acceso y es compatible con todos los cortabordes Kärcher Battery Power de 18 V y 36 V.
Con las potentes cuchillas de corte, el musgo, la maleza y las malas hierbas son cosa del pasado, incluso en zonas de difícil acceso que no se pueden alcanzar con un cortacésped. El kit básico contiene un portacuchillas con 10 cuchillas de corte que pueden sustituirse fácilmente y sin necesidad de herramientas. Es posible emplearlo en todos los cortabordes a batería de 18 V y 36 V de Kärcher.
Características y ventajas
Resultado de corte
- Corte especialmente efectivo y resultado de corte limpio gracias a la resistente cuchilla de corte.
Cambio de la cuchilla de corte sin necesidad de herramientas
- Cambio de la cuchilla de corte con solo unas pocas operaciones, sin necesidad de usar herramientas.
Práctico kit básico 2 en 1
- Gracias al portacuchillas incluido en el equipo de serie, incl. 10 cuchillas de corte, se garantiza una aplicación prolongada.
Accesorios que se complementan a la perfección
- Compatible con todos los cortabordes a batería de 18 V y 36 V de Kärcher.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de hojas
|2
|Ancho de corte (cm)
|23
|Color
|gris
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|118 x 118 x 35
Campos de aplicación
- Césped
- Bordes de césped