Kit de aspiración, 7 m

Manguera en espiral completa, lista para acoplar, resistente al vacío, con filtro de aspiración y bloqueo antirretorno. Se puede usar también para prolongar el kit de aspiración. Para bombas con acoplamiento de rosca G1 (33,3 mm).

Características y ventajas
Completa manguera en espiral, resistente al vacío y lista para conectar, con filtro de aspiración y bloqueo antirretorno
  • Montade cómoda y sencillamente en la bomba para la aspiración de agua
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud (m) 7
Diámetro 3/4″
Color negro
Peso (kg) 1,4
Peso (con embalaje) (kg) 1,3
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 500 x 400 x 80
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida de agua de lluvia, fuentes y similares