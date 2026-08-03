Gracias a las dos fundas incluidas en el kit, fabricadas en microfibra de alta calidad, la suciedad y la grasa se desprenden mejor y se pueden recoger con la boquilla manual aún más fácilmente. Ideal para la suciedad de mayor intensidad y resistente en la cocina y en el baño. Incluso la suciedad incrustada de las placas de cocina se puede eliminar sin esfuerzo.Gracias a la banda de goma integrada, tanto la fijación a la boquilla manual como el desmontaje son muy sencillos. Además, garantiza un agarre óptimo de la funda de la boquilla manual durante la limpieza.