Kit de montaje del control de llamas para HDS de gama compacta, media y superior
Sensor luminoso para controlar la llama del quemador. Modo de funcionamiento del sensor luminoso: si la llama se apaga, se interrumpe la alimentación del combustible.
Sensor luminoso para controlar la llama del quemador. El modo de funcionamiento: si la llama se apaga, se interrumpe la alimentación del combustible. El sensor luminoso es necesario para el funcionamiento estacionario de los equipos móviles. Es compatible con todos los nuevos equipos HDS de las gamas compacta, media y superior de Kärcher.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
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