Kit de paños de microfibra para el baño
Kit de paños de microfibra para limpieza con vapor en el baño: 2 paños para suelos, 1 paño abrasivo para residuos de jabón/cal y 1 paño de pulido para espejos y similares.
¿Limpieza perfecta en todo el baño? Con el kit de paños para limpiadora de vapor de Kärcher, se acabó el problema. El kit de paños de microfibra contiene dos paños de microfibra especiales para suelos, perfectas para su aplicación con la limpiadora de vapor en la zona del baño. El paño abrasivo de microfibra elimina los residuos persistentes de jabón y cal de forma rápida y efectiva. Por otro lado, el paño de pulido de microfibra es apropiado para pulir espejos y otras superficies lisas.
Características y ventajas
Paño de microfibra con efecto abrasivo para la boquilla manual con microfibras abrasivas y blandas
- Fibras abrasivas para lograr una eliminación óptima de la cal
- Las microfibras blandas del paño recogen la suciedad desprendida a la perfección
Microfibra de alta calidad
- Es posible lavar a máquina a 60 °C.
Paño de pulido de microfibra de alta calidad
- Resultado del pulido sin franjas, excelente absorción del agua.
Paño para suelos suave de lana de microfibra de alta calidad
- Óptima disolución de la suciedad, alto grado de recogida de suciedad; la microfibra garantiza unos buenos resultados de limpieza en todas las superficies resistentes.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|400 x 110 x 6
Campos de aplicación
- Mamparas de ducha/bañeras
- Espejos
- Lavabos
- Grifería
- Suelos duros