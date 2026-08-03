Limpieza perfecta en el baño: con el kit de paños de microfibra para el baño, fabricados con microfibra de gran calidad. Los dos paños para suelos de microfibra para la boquilla para suelos EasyFix consiguen que el suelo del baño quede limpio y brillante; además, se colocan en la boquilla para suelos EasyFix con facilidad y rapidez mediante el sistema de fijación mediante cierre de autofijación y se retiran sin tocar la suciedad. Con la funda abrasiva de microfibra para la boquilla manual se pueden retirar sin esfuerzo incluso los residuos resistentes de jabón y cal. Gracias al paño de pulido de microfibra, los espejos y otras superficies lisas tendrán un nuevo brillo.