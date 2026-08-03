Kit de paños de un solo uso EasyFix
Kit de 15 paños de un solo uso para la boquilla para suelos EasyFix que permiten limpiar con rapidez e higiene en superficies duras. Las tiras de cierre de autofijación amarillas permiten fijar el paño con facilidad.
El kit de paños de un solo uso EasyFix para la boquilla para suelos EasyFix incluye 15 innovadores paños de un solo uso de material muy absorbente y de gran calidad. Así, cuando se requiere rapidez, siempre se tiene a mano un paño limpio y se pueden limpiar todas las superficies duras aún más fácilmente y de forma más higiénica. Incluso los rincones y los bordes quedarán limpios sin esfuerzo. Gracias al sistema de cierre de autofijación, el paño de un solo uso se fija de manera rápida y sencilla a la boquilla para suelos EasyFix de la limpiadora de vapor: solo hay que presionar la boquilla para suelos EasyFix sobre el lado del paño que tiene las tiras de cierre de autofijación amarillas y listo. Una vez finalizada la limpieza, el paño se desecha fácilmente con la basura doméstica y así se ahorra el tener que lavar paños sucios, una laboriosa tarea que consume mucho tiempo.
Características y ventajas
Siempre un paño limpio a mano
- Para un resultado de limpieza reluciente.
Fácil e higiénico, sin necesidad de lavar
- El paño de un solo uso ahorra el tener que lavar paños sucios, una laboriosa tarea que consume mucho tiempo.
Cómodo sistema de velcro
- Las tiras de velcro amarillas permiten fijar el paño de forma fácil y rápida.
- El paño para suelos no se desliza durante la limpieza.
El paño de un solo uso sobresale por todos los lados de la boquilla para suelos
- Para una limpieza sin esfuerzo de esquinas, bordes y otros lugares de difícil acceso.
Material muy absorbente de gran calidad
- Disolución óptima de la suciedad y alto grado de recogida para limpiar en profundidad todas las superficies duras.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|340 x 118 x 3
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Paredes alicatadas