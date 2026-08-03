Cuando se requiere rapidez, el kit de paños de un solo uso EasyFix Mini, con 15 innovadores paños de un solo uso de material muy absorbente y de gran calidad, garantiza tener siempre a mano un paño limpio para la boquilla para suelos EasyFix Mini. Gracias a su óptima disolución de la suciedad y al elevado grado de recogida de esta, el paño de un solo uso permite obtener resultados de limpieza minuciosos e higiénicos en todas las superficies duras, también en los rincones y los bordes. Mediante el sistema de cierre de autofijación, el paño se puede fijar de forma rápida y sencilla a la boquilla para suelos EasyFix Mini para la limpiadora de vapor. Solo hay que presionar la boquilla para suelos EasyFix Mini sobre el lado del paño que tiene las tiras de cierre de autofijación amarillas y listo. Una vez finalizada la limpieza, el paño se desecha fácilmente con la basura doméstica. Así se ahorra el tener que lavar paños sucios, una laboriosa tarea que consume mucho tiempo.