El kit de paños inicial para una limpieza perfecta en la limpieza con vapor. Los dos paños para suelos con su estructura en bucles especial ofrecen una recogida de suciedad excelente: incluso las esquinas y los bordes quedan impecables sin esfuerzo. La elevada permeabilidad al vapor de los paños para suelos garantiza unos resultados de limpieza excelentes e higiénicos. Pueden fijarse fácil y rápidamente a la boquilla para suelos EasyFix mediante el sistema de cierre de autofijación y retirarse sin entrar en contacto con la suciedad. Con la funda abrasiva para la boquilla manual se pueden retirar sin esfuerzo incluso los residuos resistentes de jabón y cal. Con la ayuda del paño de pulido, los espejos y otras superficies lisas brillan con un nuevo esplendor.