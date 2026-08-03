Kit de paños para suelos universales EasyFix Large
Dos paños para suelos universales de alta calidad grandes para SC 1 Upright. Resultados de limpieza y cambio de paños perfectos sin entrar en contacto con la suciedad: fáciles de poner y quitar gracias al sistema de cierre de autofijación.
El kit de 2 paños para suelos universales EasyFix Large, absorbentes y resistentes, se adapta perfectamente a SC 1 Upright. El tejido con una estructura en bucles especial garantiza una recogida de suciedad excelente. La elevada permeabilidad al vapor proporciona resultados de limpieza excelentes e higiénicos en esquinas y bordes. Gracias al sistema de cierre de autofijación, los paños para suelos pueden fijarse fácil y rápidamente a la boquilla para suelos EasyFix de SC 1 Upright: basta con presionar y listo. Durante el trabajo, el paño permanece bien colocado y no puede deslizarse. Después de la limpieza, el paño usado puede retirarse sin entrar en contacto con la suciedad: basta con pisar la lengüeta de pie del paño y tirar de la boquilla para suelos hacia arriba.
Características y ventajas
Microfibra de alta calidadLa estructura en bucles especial del tejido asegura una recogida de suciedad excelente y resultados de limpieza óptimos en todo tipo de superficies duras selladas. Lavable a máquina a hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Cómodo sistema de velcroInstalación rápida del paño para suelos en la boquilla para suelos: basta con ejercer presión. El paño para suelos no se desliza durante la limpieza.
Paño para suelos con solapa de pieSin contacto con la suciedad durante el cambio de paño: solo hay que pisar la solapa de pie y retirar la boquilla para suelos hacia arriba. El campo de aplicación (por ejemplo, separación entre cocina y baño) puede anotarse en un campo de la lengüeta de pie.
El paño para suelos sobresale por todos los lados de la boquilla para suelos
- Para una limpieza sin esfuerzo de esquinas, bordes y otros lugares de difícil acceso.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|345 x 140 x 10
Campos de aplicación
- Suelos duros sellados
- Suelos duros
- Paredes alicatadas