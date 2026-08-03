Lanza pulverizadora, 400 mm, giratoria
Lanza pulverizadora de 400 mm de longitud
Lanza pulverizadora de 400 mm de longitud. Giratoria bajo presión 360º. Material de acero inoxidable con acoplamiento manual de rosca. Carcasa integrada muy robusta que proporciona una óptima protección al usuario y asegura un manejo cómodo, práctico y seguro.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Máx. presión de trabajo (bar)
|300
|Longitud (mm)
|400
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Empuñadura
|giratoria
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,6
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